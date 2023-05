Preta Gil desabafa após separação: 'Dor da traição não pode me parar'

Em meio ao tratamento contra o câncer de intestino, Preta Gil se permitiu fazer atividades pela primeira vez ao lado de familiares e amigos, como andar de quadriciclo no Parque do Ibirapuera e jogar boliche. Nas redes sociais, a cantora falou sobre a importância do momento e revelou que não deixaria de aproveitar a vida por conta 'da decepção da dor da traição'.

"Esse amor [da família] me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionais, eu não me permito não aproveitar a vida, a dor da decepção da traição não pode me paralisar", disse.

Cantora declarou que não vai deixar de aproveitar a vida | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além de usar as redes sociais para compartilhar a luta contra o câncer, Preta falou, na segunda-feira, 22, sobre a sua separação de Rodrigo Godoy.

“Hoje eu voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões (risos). Mas, sério, depois de tantos meses parada, sem pensar em trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e a separação, tudo ao mesmo tempo, um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho”, escreveu.

Há pouco mais de um mês, o casamento de Preta com o personal trainer virou assunto nas redes sociais após o colunista Leo Dias divulgar que o relacionamento do casal havia chegado ao fim. Isso porque a cantora teria descoberto que o marido a traiu com sua ex-stylist.