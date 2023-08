Preta Gil passa por cirurgia com sucesso e segue recuperação

Em processo de tratamento de um câncer no intestino, Preta Gil passou por cirurgia na última quarta-feira, 16, para retirada do tumor. Segundo Flora Gil, madrasta da cantora de 49 anos, a operação foi um sucesso e a artista segue a sua recuperação.

"Ela está bem e a cirurgia, segundo a equipe médica, correu muito bem. Vim do Rio para vê-la na volta da cirurgia e fiquei muito feliz com o relato dos médicos. Agora é se recuperar dia após dia, recebendo carinho e amor dos amigos e da família. A equipe médica é espetacular e estamos todos felizes depois da cirurgia", afirmou.

Acompanhante de Preta na unidade médica, Flora compartilhou uma foto nas redes sociais segurando a mão da enteada e contando que mais tarde a mesma irá aparecer para mandar mais notícias sobre o procedimento da sua cura.

A famosa está presente no hospital Sírio-Líbanes, desde a segunda-feira, 14, onde realizou os exames pré-operatórios e em consequência a intervenção cirúrgica no dia anterior. Diversos artistas amigos da filha de Gilberto Gil mandaram mensagens de apoio para ela antes do processo. "Te amo! Já deu tudo certo", comentou Lore Improta. "Vamos na fé, todos pela Preta !!!! CURA", disse Susana Vieira.

Momentos antes da cirurgia, Preta publicou no seu perfil que estava calma e confiante nos médicos.

"Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco Gil, ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim".