Preta Gil passará por cirurgia nesta semana: 'Vai dar tudo certo'

A cantora Preta Gil irá passar por uma cirugia na próxima quarta-feira, 14, para a retirada de um tumor dando sequência ao tratamento de câncer. Até agora, ela fez o tratamento com quimio e radioterapia para diminuir o tamanho do câncer colorretal.

No Instagram, Preta Gil, que já está no hospital se preparando para a cirurgia, falou sobre o pré-operatório. "Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui, vai dar tudo certo", afirmou nos stories.

Anteriormente, Preta Gil havia explicado que ficará com uma bolsa de colostomia após a cirurgia. "Eu vou ter que usar uma bolsa de colostomia, vou fazer uma operação no reto então tem que dar um sossego para cicatrizar. A gente tem muito esses monstros: ai, meu Deus, a bolsa. Mas os médicos me mostram como é, como faz. Para tudo na vida a gente tem uma solução, tem que manter o otimismo", disse a cantora no Mais Você.