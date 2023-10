Preta Gil revela que foi traída pelo ex por 7 meses: "não desconfiava" | A TARDE

Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, a cantora Preta Gil revelou que foi traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy, por sete meses. A artista contou que a infidelidade continuou, inclusive, após a descoberta do seu câncer no intestino.

Preta contou que não chegou a desconfiar do envolvimento de Godoy com a ex-stylist, Ingrid Lima. “Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então não desconfiava. Comecei a ter uma coisa [implicar] com ela [Ingrid], que é uma coisa do feeling da gente, e eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma intuição minha, não tinha uma coisa de fato, tanto que a gente parou de trabalhar juntas, mas aí já era tarde demais, eles já estavam conectados”, relatou.

A artista afirmou que o caso do marido continuou mesmo enquanto ela estava se tratando contra o câncer. “Aí vem a coisa mais grave de todas que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, está apaixonadão, tá a fim da mina? Fala para ela. Tem duas opções: ‘Gata, querida, vamos dar um tempo, porque minha mulher, com quem estou casado enquanto tenho um caso com você, está doente em casa fazendo um tratamento oncológico’. Essa é uma opção, dá uma afastada, termina, e aí vai tratar, cuida da sua mulher. Depois, você pode conversar com sua mulher, se entender com ela ou separar”, comentou.

Ainda durante o desabafo, Preta afirmou que o ex-marido deixava ela em casa para ir para a balada. Ela conta que “fez questão de expor” a situação porque esta seria a realidade de “várias mulheres no Brasil”.

“Não cuidou. Faço questão de falar isso porque essa é a realidade de várias mulheres do Brasil hoje em dia. Hoje em dia, não, desde sempre. Meu diagnóstico veio em janeiro, eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição porque ele me abandonou com câncer, ele, literalmente, me abandonou. Ele saía, eu ficava em casa largada. Meus amigos começavam a perceber”.

Livramento

Ainda durante o papo, Preta contou que chegou a ficar preocupada com a saúde mental do ex durante o seu próprio tratamento contra o câncer. “Eu achava normal [ele sair para a balada]. Inclusive, eu falava isso pra ele: ‘Vamos buscar um terapeuta, tô achando que tá muito pesado pra você o meu diagnóstico’. Muitas vezes eu falava pra ele ‘é, realmente, esse clima aqui em casa tá tenso, vai sim pro pagode com seus amigos, tomar uma cerveja’. Só que essa cerveja foi virando todo dia e chegou uma hora que aquilo começou a me irritar”.

“Meus amigos não me avisavam [do abandono] porque eu estava doente e eles tinham muito medo da minha reação. Mas me protegeram, vieram com tudo pra cima de mim. Eu tava abandonada em casa, eram essas meninas, os meus amigos ali, me dando banho e comida, enquanto ele tava na rua. Não dá pra achar isso normal”, contou ela, que aproveitou para rebater os haters, completou.

A artista conta que tem ignorado os comentários maldosos na internet sobre a exposição da traição e disse que hoje considera a separação de Godoy como sendo “um livramento”. “Agora na internet tem um povo aí falando: ‘Ai, mulher, supera. Cansou, capítulo de novela repetida’. F*da-se vocês, vocês não passaram pelo que eu passei, não estão aqui na minha pele. Então, assim, vou superar? Vou. Vai chegar esse dia? Vai. Mas é um processo, isso aconteceu tem sete meses. Na verdade, é isso que você falou. Livramento, essa parte já entendi”.

Confira o vídeo com trechos da entrevista com Preta Gil:





Reprodução | Twitter