Preta Gil sobe em trio com Ivete Sangalo em SP: 'Ainda sei cantar'

Afastada dos shows por conta do tratamento do câncer, a cantora Preta Gil surpreendeu seus fãs ao subir no trio com Ivete Sangalo na quinta-feira, 8, em São Paulo. A participação aconteceu durante a Micareta, festa realizada no Sambódromo do Anhembi.

Ao som de "Sinais de Fogo", Preta se emocionou ao cantar para uma multidão e agradeceu a amiga.

"Minha dose de cura. Pense no amor e na energia dessa mulher. Você é uma força da natureza. Obrigada por me mostrar que ainda sei fazer o que mais amo", declarou.

Preta recebeu homenagens e abraços de Ivete durante a apresentação. "Eu ainda sei cantar", falou para o público.

"Ela é o nosso amor", disse Ivete. A cantora também afirmou que Preta pretender voltar aos palcos no próximo ano.

A cantora finalizou as sessões de radioterapia, uma das etapas do tratamento do câncer de intestino, na última terça-feira, 6. Nas redes sociais, Preta comemorou o término do procedimento. Ela ainda fará dois meses de pausa no tratamento e, posteriormente, passará por uma cirurgia.

null Reprodução | Redes Sociais