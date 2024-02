Primeiro capítulo de "Renascer" desbanca audiência de "Terra e Paixão" | A TARDE

A estreia do remake de "Renascer" apresentou ótimos indicies de audiência na noite desta segunda-feira, 22. De acordo com dados prévios do Ibope, a novela dirigida por Bruno Luperi alcançou uma média de 25,6 pontos - com 26,4. Enquanto o primeiro capítulo da antecessora, Terra e Paixão, marcou média de 24,8 pontos.

Exibida entre 21h09 e 22h49, a nova novela das nove conquistou 42% de share, indicando que, em um universo de 100 aparelhos, 42 estavam sintonizados na Globo. No mesmo horário, a Record assegurou a vice-liderança com 3,9 pontos de média, o SBT ficou em terceiro lugar com 3,5 pontos. A Band ocupou a quarta colocação com 1,4 ponto.



O primeiro capítulo, iniciou com a chegada do protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) chegando à região de Ilhéus, onde selou seu destino aos pés de um Jequitibá-rei. Após um juramento, sua vida toma outro rumo, transformando-se em lendas. O episódio contou com uma breve participação especial de Maria Fernanda Cândido e foi encerrado com a chegada da festa do Boi Bumbá.

Com previsão de 197 capítulos, "Renascer" permanecerá no ar até 27 de setembro. De acordo com o Notícias da TV, em 2024, um ponto de audiência corresponde a 73.280 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que significa que o primeiro capítulo de "Renascer" alcançou cerca de 1,9 milhão de residências.