Priscilla revela que Yudi "vivia nos camarins das bailarinas"

- Foto: Reprodução | SBT

Quando apresentava o 'Bom Dia e Companhia' no SBT, Yudi Tamashiro vivia nos camarins das bailarinas dos programas da emissora. A declaração é da ex-colega de casa, Priscilla.

Ela participou do 'Sabadou' neste sábado, 15, e foi questionada sobre alguma fofoca de bastidor. Ela, então, entregou que o amigo visitava os camarins das bailarinas para pegá-las.

"Olha, eu poderia contar uma fofoca do Yudi… Ele sempre conta os podres dele, ele não ia achar ruim se eu contasse um”, iniciou ela, que seguiu.

"Gente, o Yudi era um danado. Ele vivia indo nos camarins das bailarinas dos programas para pegar as bailarinas. Eu ficava muito chocada (…) Eu era criança", disse ela.

A cantora revelou ainda que Yudi foi a primeira pessoa que beijou na boca na vida.

"Eu odeio esse dia até hoje. Ele tirou o meu BV (boca virgem) com um selinho e saiu correndo. Eu fiquei desesperada. Como é que eu vou contar para os meus filhos essa história, de que perdi o BV com um selinho do Yudi?", contou.

"Ele ria, saiu contando para todo mundo no estúdio que tinha me beijado. Eu tinha, sei lá, uns 13 anos".

Confira o vídeo.