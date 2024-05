Produtora se pronuncia sobre cancelamento de turnê de Ivete Sangalo | A TARDE

Responsável pelas turnês "A Festa", de Ivete Sangalo, e "Ludmilla In The House", a produtora 30e se pronunciou após as artistas anunciarem o cancelamento dos eventos e afirmou que ambas as decisões foram tomadas de forma unilateral.

No caso da cantora baiana, uma tentativa de negociação para readequar a estrutura e produção foi sugerida pela produtora após baixa demanda de ingressos. Logo após a proposta feita, a 30e informou que Ivete fez o comunicado referente ao cancelamento.

Já com relação aos shows de Ludmilla, a produtora afirmou que nenhuma negociação ou readequação foram feitas antes do cancelamento, sendo uma decisão exclusiva da cantora e de sua equipe.

Confira o comunicado abaixo:

A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês.

Em relação à turnê “Festa”, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado.

Em relação à turnê “Ludmilla in the house tour’, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado.

A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso.

Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão.

