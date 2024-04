Projeto científico leva cientistas e palestras a bares de Salvador | A TARDE

O Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science retorna a Salvador neste ano, nos dias 13, 14 e 15 de maio. Com a participação de pesquisadores e especialistas abordando a ciência de forma descontraída e acessível à população, o objetivo do evento é ser um marco para a disseminação do conhecimento na capital baiana.

A sede dos encontros será a Cervejaria Art Malte, localizada no Rio Vermelho, sempre das 19h às 22h. O evento é gratuito e aberto ao público, não sendo necessária inscrição prévia para participar. No local, será cobrado somente o valor do consumo de cada um.

O tema de abertura do Festival, no dia 13, será “Potências Negras: a nossa diversidade faz e move a ciência e a educação”. No dia 14, “Comunicando Ciência: tudo que você queria saber sobre vacina e tinha vergonha de perguntar” e, por fim, no dia 15, o assunto abordado vai ser “A ciência está em tudo: cidadania, arte e inovação”.

Entre os palestrantes do dia de encerramento estará Paulo Miguez, Reitor da Universidade Federal da Bahia e Marilda Gonçalves, primeira mulher Diretora da Fiocruz Bahia. Neste ano, o evento acontecerá simultaneamente em 25 países e em mais de 400 cidades em todo o mundo, 179 delas no Brasil.

O Pint of Science teve início no ano de 2013, em Londres, por iniciativa de estudantes que queriam contar sobre suas pesquisas e os seus resultados positivos utilizando ambientes descontraídos como bares e restaurantes.

No Brasil, o festival chegou no ano de 2015 e, em Salvador, ocorre desde 2017, inicialmente coordenado pelo pesquisador Denis Soares, atual diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. No entanto, este ano o evento estará sob a coordenação local da cientista Valéria Borges, da Fiocruz Bahia.





Serviços O quê: Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science

Quando: 13, 14 e 15 de maio Horário: 19h às 22h Local: Cervejaria Art Malte, R. Feira de Santana, 354 - Rio Vermelho, Salvador - BA Entrada gratuita