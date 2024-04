Psirico convoca torcida de Davi para show em Cajazeiras nesta sexta | A TARDE

Ainda com as comemorações dos 475 anos de Salvador, a Banda Psirico se apresentará na noite desta sexta-feira (5), às 18h, no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras. Convocando a todos para irem vestidos de branco, Márcio Victor, ainda fez um convite especial a torcida de Davi Brito do BBB 24.

“Quero todo mundo de branco! É sexta-feira na Bahia [...] Tô esperando a torcida de Davi na Pronaica”, pediu o líder do Psi, destacando a importância da presença dos fãs do brother no evento, pois o motorista é do bairro de Cajazeiras.

Além do show do Psirico, a noite também contará com a apresentação do cantor Magary Lord.