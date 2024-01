Quem é MC Naninha, que atirou suposta amante de namorado ao mar | A TARDE

MC Naninha viralizou nas redes sociais após um vídeo em que a cantora joga a suposta amante do namorado de uma lancha. A artista brasileira tem 33 anos e é mais um nome do funk brasileiro, sendo conhecida também como a 'Cardi B brasileira'. Naninha também conta com um perfil no Privacy, plataforma de conteúdos adultos.

Nascida na Vila Kennedy, em Bangu, no Rio de Janeiro, a funkeira cresceu sem a figura paterna e perdeu a mãe quando ainda tinha 9 anos de idade. Naninha e seus irmãos decidiram vender a casa em que moravam e compraram um imóvel para cada.

Em entrevista ao Quarteto Rádio Web, a cantora explicou que passou a se criar sozinha a partir desse momento. Quando tinha 16 anos, ele teve o seu primeiro filho e foi abandonada pelo pai da criança. E foi, dessa experiência, que ela retirou um de seus bordões: “O homem que é culpado de a mulher virar piranha”.

Segundo a MC, “a mulher tem que ir atrás de ganhar dinheiro, às vezes faz um book rosa e procura um jeito pra sobreviver. Eu mesma passei por isso. Ser piranha é tipo uma vingança contra os homens que fazem essas coisas”, declarou. Hoje, ela conta com mais de 152 mil seguidores no Instagram.