Quem era Rodrigo Amendoim, influencer encontrado morto na Bahia | A TARDE

O influenciador digital Rodrigo Amendoim foi encontrado morto, na noite deste sábado, 28, dentro do apartamento onde morava em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A notícia da morte foi divulgada pelo humorista Cristian Bell.

Quem era Rodrigo Amendoim ?

Antes de conquistar 1,4 milhão de seguidores no Instagram, com o apoio do humorista Cristian Bell, Rodrigo Amendoim era vendedor de amendoim e geladinhos na Bahia. Durante a infância, ele foi criado pela irmã até os 12 anos, vivendo de maneira simples.

Mais tarde, Rodrigo Amendoim foi morar com seu pai, mas enfrentou dificuldades para se alimentar, já que o pai trancava a geladeira. Com o sucesso nas redes sociais, o influencer saiu da pobreza e alcançou ascensão financeira ao compartilhar com os seguidores sua rotina, detalhes de sua vida amorosa, vídeos de humor e a oferecer conselhos com base em suas experiências de vida."