Radamés diz que pediria perdão a Belo após caso com Viviane; confira | A TARDE

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa segue rendendo capítulos. Após a suposta traição da influencer fitness, o cantor descobriu posteriormente que também havia sido traído em seu relacionamento anterior, com Viviane Araújo, que teria tido um caso com o ex-jogador de futebol Radamés, com quem ela veio a casar anos depois.

O caso veio à tona após declarações do próprio ex-atleta, que revelou ter se relacionado com a atriz por volta de 2005, sendo que o término com Belo aconteceu apenas em 2007. Nesta terça, em entrevista ao Link Podcast, com Deborah Albuquerque, Radamés disse que se arrepende da situação.

"Eu acredito que ele sendo homem, vai entender que quando a gente é muito novo, a gente acaba fazendo algumas coisas, de forma inconsequente, sem pensar muito no que vai acontecer. Então, assim… infelizmente isso aconteceu", disse Radamés.



Questionado se pediria perdão a Belo, o ex-Fazenda garantiu que sim. “Me desculparia com toda tranquilidade e humildade no mundo. Eu pediria perdão pra ele. E explicaria isso [que se arrepende]”, ressaltou.