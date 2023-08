Rafael Cardoso confirma que será pai pela terceira vez

O ator Rafael Cardoso confirmou os rumores de que será pai pela terceira vez. Por meio de um comunicado, a assessoria do artista informou que ele está prestando "o apoio necessário" à psicóloga Carol Ferraz, mãe da criança.

O ator já tem dois filhos, Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4, frutos do relacionamento com a influenciadora Mari Bridi, com quem foi casado por 15 anos. o ex-casal anunciou a separação em dezembro de 2022.

Ainda segundo a nota, Rafael falou sobre trabalho e negou que teria abandonado a carreira de ator. "Essas informações, tanto quanto a estar morando numa fazenda no MS, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora.", diz o texto.