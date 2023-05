Ranger Amarela de "Power Rangers" cria perfil no Only Fans

A atriz Monica May, que interpretava a Ranger Amarela na série "Power Rangers S.P.D", decidiu mudar de carreira. Aos 39 anos e sem novos trabalhos de atuação, ela produz conteúdo para o Only Fans, trabalha como modelo sensual e dançarina.

Monica May foi intérprete da Ranger Amarela na série infantil lançada em 2005. A atriz ainda teve uma participação na série '

"Zack & Cody: Gêmeos em Ação", do Disney Channel, em 2006; mas, hoje, produz conteúdo para o OnlyFans e participa de shows burlescos, entre eles, o "The Epitome of Burlesque", em Los Angeles.

“Foi uma decisão muito difícil, mas eu precisava fazer algo para sobreviver", a ex-atriz disse ao site Pop Culture, segundo o Daily Star.

Ranger Amarela na série "Power Rangers S.P.D" | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ela afirma que a rede social de entretenimento adulto permitiu que ela fosse mais autêntica. "Acho que o OnlyFans me deu a chance de ser eu mesma, de controlar minha vida e meu corpo", comentou ela.

Em entrevista à revista Newsweek, a modelo acrescentou que sofre estigmatização pela escolha, mas, segundo ela, não é uma barreira para a carreira. "Muitas pessoas têm problemas com isso. Mas, no final das contas, é meu corpo e é minha escolha o que faço com ele. Estou fazendo o que eu gosto", argumentou.

Nas redes sociais, é comum encontrar comentários internautas sobre a Ranger Amarela. "Não posso acreditar no que estou vendo; a minha personagem favorita da infância assim", comentou um internauta. Porém, a atriz ainda conta com o apoio de alguns fãs. "Você foi minha crush na infância e continua". Disse outro.