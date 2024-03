Raul Gil dá opinião sobre casamento homoafetivo e surpreende a web | A TARDE

Durante uma entrevista com Regina Volpato em seu programa no SBT, Raul Gil, aos 86 anos, defendeu abertamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, assim como o direito dos LGBTQIA+ de serem pais por meio da adoção.



Expressando sua opinião durante o quadro "Pra Quem Você Tira o Chapéu", quando o nome de Daniela Mercury e de sua esposa, Malu Verçosa, foi mencionado, Raul aproveitou para manifestar seu apoio à união entre pessoas do mesmo sexo.

"Acho favorável o casamento de mulher com mulher, homem com homem. O que importa é a paixão, o afeto, viver em harmonia, feliz", afirmou Raul Gil.

Além disso, ele também defendeu o direito dos casais do mesmo sexo de adotarem crianças. "Às vezes, casais de homens adotam uma criança e a criam com amor e dedicação. Acredito que isso não apresenta nenhum problema", destacou o apresentador.

Na internet, muita gente até se surpreendeu com o posicionamento, por considerar que o apresentador seria contrário ao casamento LGBTQIA+. “Que legal ouvir que o Raul Gil, aos 86 anos, expressou seu apoio à união homoafetiva! É maravilhoso quando as pessoas reconhecem e valorizam o amor e o cuidado que casais gays podem oferecer a crianças adotadas. É importante promover a igualdade e o respeito para todos. Obrigado por compartilhar essa notícia positiva!”, celebrou um perfil.