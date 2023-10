Rebeca Abravanel e Alexandre Pato terão o primeiro bebê

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato estão grávidos e terão o primeiro bebê, após cinco anos juntos. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, que participa do Fofocalizando no SBT. Daniela Beyruti, irmã da mais nova mamãe e vice-presidente do SBT, que autorizou a publicação da novidade pelo funcionário.

Discretos nas redes sociais, a apresentadora e o jogador de futebol trocaram declarações nas redes sociais. Os dois comemoram uma data especial, os quatro anos de casamento, desde que resolveram trocar as alianças em junho de 2019, em uma cerimônia íntima na mansão da família Abravanel.

Por um período, os futuros papais moraram nos EUA por causa do trabalho do atleta. No entanto, em maio deste ano, retornaram ao Brasil após Pato assinar com o São Paulo, time que está pela terceira vez na carreira.