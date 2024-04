Record veta ex-BBB de reality show por produzir conteúdo adulto | A TARDE

Ex-participante do Big Brother Brasil, o modelo Wagner Santiago foi vetado pela Record de participar doa segunda edição do reality 'A Grande Conquista', que estreia em maio.

Wagner chegou a ser cotado para a atração que reúne 100 participantes, mas foi descartado por produzir conteúdo adulto, que são postados nas redes Privacy e Onlyfans.

“Somos os criadores de conteúdo, respeitando nossos limites, nossas vontades. Não tem uma indústria oprimindo a gente, é tudo no nosso tempo, no nosso limite, do jeito que a gente quer e gosta”, disse Wagner em recente entrevista à Privacy.