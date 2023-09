Regina Casé perde voo e vai para hotel do DF: “Entregue às baratas”

Atriz Regina Casé usou as redes sociais, na última quarta-feira, 6, para desabafar sobre o desconforto que foi submetida, após ter problemas com um voo da Latam, em Brasília. Ela estava acompanhada do marido, Estevão Ciavatta, do filho Roque, de 10 anos, e dos sogros.

De acordo com a artista, seu primeiro voo, partindo do Rio, atrasou. Quando chegaram no Aeroporto Internacional Presidente Jucelino Kubitschek, na capital do país, o avião com destino a Santarém havia partido antes do previsto. Regina alega que não houve informações, por parte da empresa.

“Estou aqui entregue às baratas, não tem ninguém, a gente está andando horas que nem um zumbi, perdido, de um lado para o outro. Estou com uma criança de 10 anos, duas pessoas idosas com bem mais de 80 anos, uma pessoa que é deficiente física, que vocês conhecem bem, meu marido, com dificuldade de locomoção. A gente já andou quilômetros, não tinha um funcionário da Latam no desembarque para dizer que nosso voo de Brasilia para Santarém foi cancelado”, afirmou a atriz.

“Ninguém nos deu nenhuma informação, o que é o mais grave. O abandono é total, a gente vai no check-in e parece que a gente tá criando algum problema, é um absurdo nao ter um pedido de desculpas”, completou, Regina Casé.

Depois de um tempo no aeroporto, a atriz e os familiares receberam um voucher para se hospedarem em um hotel até que consigam embarcar de novo. Ela ficou em um estabelecimento localizado no Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal.

“Depois de muita luta, estamos aqui, chegando no hotel, num táxi que deram pra gente, olha que loucura. Eu estaria agora em um barco em Santarém, já dentro da água, e olha onde eu estou”, disse ela, em tom de indignação.