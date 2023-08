Relacionamento de Nah Cardoso e Pe Lu, do Restart, chega ao fim

Um dia após o anúncio do retorno da banda Restart, a influenciadora Nah Cardoso anunciou nesta quarta-feira, 2, o término do relacionamento com Pe Lu, um dos vocalistas do grupo.

"Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e Pedro não estamos mais juntos", escreveu Nah, que pontuou que como ontem foi um dia importante para a banda, esperou o dia seguinte.

"Seguiremos em caminhos diferentes, mas vamos continuar torcendo pelo sucesso um do outro".

O relacionamento do casal foi marcado por idas e vindas. Eles se conheceram há cerca de 15 anos, no auge do sucesso da banda. Entretanto, se afastaram e voltaram a se relacionar em 2019.

No ano seguinte, houve o pedido de casamento e, em 2022, eles se casaram em Las Vegas em evento com alguns amigos.