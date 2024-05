Relembre dívida de Ana Hickmann que virou dor de cabeça para a Record | A TARDE

O nome de Ana Hickmann voltou a virar assunto depois que veio à tona que uma dívida da apresentadora do "Hoje em Dia" virou dor de cabeça para a emissora em que ela trabalha, a Record.

Dessa vez, Hickmann, que recentemente teve uma vitória em meio ao imbróglio que envolve as dívidas de mais de R$ 40 milhões de suas empresas, retornou aos holofotes porque a 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) solicitou que a Record informe se poderia pagar em juízo a um credor da loira.

Segundo o F5, a ideia é usar os valores contratuais que a apresentadora recebe da emissora por meio de sua pessoa jurídica para quitar a dívida. O pedido foi feito no dia 8 deste mês.

A ação foi movida por uma instituição financeira que concedeu crédito à Hickmann Serviços Ltda., empresa que até o ano passado era de Hickmann em sociedade com Alexandre Correa, seu ex-marido.

Dívida

O banco fez um crédito de R$ 185,3 mil para a empresa da ex-modelo, mas não houve retorno de pagamento nem qualquer tipo de negociação para resolver a situação. Sendo assim, a instituição quer que quaisquer valores que Record eventualmente deva pagar à empresa da apresentadora sejam retidos para garantir o pagamento da dívida.

O desembargador Miguel Petroni Neto, em sua decisão, concordou que a Record fosse consultada sobre o assunto. Foi solicitado pelo magistrado que a emissora responda em até 30 dias se existem créditos a serem depositados na conta da Hickmann Serviços Ltda.

Se a resposta da emissora for positiva, a Justiça passará o montante depositado pela emissora para o banco solicitante. A Record tem até 30 dias, após intimação, para responder se poderia fazer o depósito de forma judicial.

Falsificação de assinatura

De acordo com a defesa de Hickmann, Correa fez negócios falsificando sua assinatura para desviar dinheiro enquanto os dois eram casados. Os advogados da apresentadora afirmam que o empresário transferiu R$ 41,8 milhões para contas privadas, segundo um laudo técnico entregue para a defesa.

Em fevereiro deste ano, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, revelou que o documento, assinado pelo perito Cláudio Wagner, destaca que os saques foram ocultados na contabilidade da empresa, em uma ação que o analista descreve como uma “manipulação” para enganar sócios e credores.

Além disso, o laudo, que conta com 34 páginas, aponta que Alexandre emitia notas fiscais frias e falsificou a assinatura de Ana Hickmann em diversos documentos.

“O surpreendente das movimentações financeiras não se limita ao montante transferido, mas sim à forma dissimulada como essas saídas foram contabilizadas”, diz um trecho do documento.

Ademais, em um outro momento, o perito diz que a manobra “caracteriza claramente uma fraude contábil, pois oculta na contabilidade os saques efetuados por Alexandre Bello Correa. Além disso, não evidencia integralmente e de forma correta o débito dele junto a empresa referente aos respectivos saques. Ou seja, é uma verdadeira manipulação dos relatórios financeiros que acaba por enganar sócios e credores”.

Foram descobertas, após a análise, 1.423 transferências entre os anos de 2018 e 2022. Todas as transações foram realizadas por meio do internet banking do banco Itaú. Para não chamar atenção, as saídas foram identificadas como despesas.

Também foi apontado pelo laudo que, entre 2022 e 2023, foram identificadas 32 notas frias que somadas chegam a quase R$ 5 milhões.

Os dados foram apresentados à Justiça pelo advogado de Ana Hickmann, Fernando José da Costa. O advogado de Alexandre Correa, Enio Murad, rebateu e disse à Folha que Ana Hickmann “não conseguiu provar nada do que alega” e chamou as afirmações de “falsas”.

