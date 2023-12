Reportagem denuncia participação de famosos em game ilegal; entenda | A TARDE

Musas do entretenimento e com carreiras sólidas na área, Mel Maia e Viih Tube apareceram na televisão dessa vez por motivos não tão bons. As duas são alvo de uma investigação da polícia contra a plataforma Blaze, site de jogos de azar.

Além da atriz e da ex-BBB, que fizeram divulgação, Rico Melquiades, Jon Vlogs e Juju Salimeni estavam associados ao 'Jogo do Aviãozinho', que é ilegal no Brasil. Todos esses famosos estão sendo investigados.

Segundo reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, o Jogo do Aviãozinho é proibido por depender totalmente da sorte, em que diversos usuários perdem grandes quantias de dinheiro. O game se resume em encerrar o trajeto de um avião antes de uma colisão, Quanto maior a altura do voo, maior os ganhos financeiro, mas o jogador que não consegue evitar a batida perde tudo que apostou.

A polícia alega que os famosos responsáveis pela publicidade são fundamentais para o crescimento do jogo ilegal. Nos últimos três meses, R$ 101 milhões foram bloqueados da Blaze e a Justiça determinou o fechamento do portal, mas a decisão não adiantou em nada.

A defesa da Blaze, que é sediada em Curaçao, afirma que sua atividade não é ilegal, apesar de muitos usuários serem brasileiros. Eles utilizaram o exemplo de um caso semelhante, quando o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) arquivou o inquérito policial, e que um juiz revogou a decisão de bloqueio do site.

O que dizem os artistas

Viih Tube alega que, após tomar conhecimento do caso, pediu para seu contrato com a empresa ser encerrado, enquanto a assessoria de Jon Vlogs diz que ele não tem participação acionária na empresa, sem comentar sobre a investigação.

Após a reportagem ser exibida no Fantástico, Juju detonou a TV Globo. Nas redes socias, ela acusa a emissora de ser patrocinada por outras casas de apostas. "Ai, gente, apareci no Fantástico pela primeira vez na vida. Grande m*rda, nunca precisei da Globo para ser quem eu sou. Nenhuma delas [casa de apostas] tem sede no Brasil, inclusive essas que aparecem na Globo, todas são em Curaçao. É muito ridículo, muito hipócrita."

Mel Maia afirma que não tinha conhecimento sobre a apuração policial contra a Blaze e alega não ter entendido o porquê de seu posicionamento não ter sido exibido ao vivo. "Ela aguardará o desfecho do procedimento investigativo a fim de tomar as medidas cabíveis", disseram os advogados da atriz.

Já Rico Melquiades alega que não teve tempo suficiente para entender a situação. "Sua equipe jurídica está em contato com a empresa citada para apurar os fatos."