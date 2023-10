Retroceder para quê?, diz Ivete sobre proibição de casamento gay | A TARDE

A cantora Ivete Sangalo usou as suas redes sociais para falar a respeito de uma decisão tomada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara de proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. "O bom mesmo é amar e ser feliz", escreveu a artista nesta quarta-feira, 11.

O texto segue para as comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça (CCJ). Diante da aprovação, a cantora se posicionou contra o projeto. "Tão claro! Retroceder para quê? Já não bastam as muitas guerras por conta do ódio, vai se construir uma por causa do amor? O bom mesmo é amar e ser feliz!", escreveu Ivete.

Veja:

Ainda na publicação, ela diz que a escolha de aceitar um casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser uma decisão "de quem foi pedido em casamento".



Projeto de lei aprovado



O relator, deputado Pastor Eurico (PL-PE), apresentou a decisão final e manteve o texto que proíbe o casamento homoafetivo.



No novo relatório, Eurico propôs a inclusão, no Código Civil, de trecho que define que pessoas do mesmo sexo não podem se casar. O texto também relata que o poder público e a legislação civil não podem interferir nos critérios e requisitos do casamento religioso.