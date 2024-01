Réveillon: Ronaldo Fenômeno desembarca com a família na Bahia | A TARDE

Ronaldo Fenômeno desembarcou na Bahia para curtir o fim de ano com a família. O ex-jogador está acompanhado da esposa e dos filhos no vilarejo de Santo André, uma região paradisíaca em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia.

Além de Ronaldo Fenômeno, a apresentadora Sabrina Sato também escolheu o vilarejo de Santo André para o momento da virada. Ela encontrou o jogador durante um passeio de barco e publicou fotos nas redes sociais.

"Esse barco está muito vip hoje. Olha o Ronaldo, Celina, Sabrina. Aqui está muito chique", disse a mãe de Sabrina em uma publicação no Instagram.



Ronaldo está acompanhado dos filhos Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice, e a esposa, Celina Locks. Já Sabrina Sato está com a filha Zoe, a mãe Kika e a irmã Karina Sato, além de amigos.