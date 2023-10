Rico Melquiades desmente amigo e diz que não era roubado pelo ex | A TARDE

Após Rico Melquiades anunciar o término do relacionamento com o influenciador Matheus Freire, um amigo do campeão de A Fazenda 13 acusou Matheus de roubo.

"Motivo do término porque ele já roubou o que tinha pra roubar. Pronto falei", disse Bruno Ribeiro, que contou ainda que Matheus havia traído Rico.

"Sem contar das 'gaia' que botou também. Então se você continuar pagando de santo vou pra os Stories e mostro tudo". Ele seguiu, afirmando ainda que um ex de Matheus teria lhe confessado que era contatado por ele para reatar o relacionamento.

Após as declarações, o próprio Rico negou as acusações de roubo. "Gente, em questão de roubo, nunca existiu, nunca fui roubado. Então, por favor, tirem essa ideia da cabeça", que explicou.

"Eu e o Matheus trabalhávamos juntos. Ele fechava trabalho pra mim e eu fechava trabalho pra ele. Ele falava: ‘Ricardo, eu tenho um trabalho de R$ 50 mil pra você. Eu tenho R$ 30 mil pra te dar, você quer?’. Eu dizia: ‘Quero’. E ele ficava com os R$ 20 mil. E tá dando esse B.O que ele me roubava, não sei o que, mas era tudo acordado. Ele me dava um valor e o outro valor ele ficava e eu sabia disso".