Rico Melquiades sofre acidente de carro e pede Pix aos seguidores | A TARDE

Campeão de 'A Fazenda 13', Rico Melquiades sofreu um acidente de carro neste sábado, 14, um dia após anunciar o término do namoro com o influenciador Matheus Freire.

Ele contou que estava sob efeito de um medicamento, usado para prevenir e tratar convulsões, transtorno do pânico e transtornos de ansiedade, quando saiu para ir para casa.

"Tomei rivotril pra vir para casa e bati meu carro. Meus amigos me socorreram, me trouxeram para casa. Fui ao hospital, contei sobre o sangue que tinha saído do meu nariz".

Ele seguiu, afirmando que ainda estava sob efeitos do medicamento, mas iria fazer procedimentos como drenagem no rosto.

"Minha irmã está comigo, vou deixar meu carro na concessionária, porque está todo amassado na frente. Olha o prejuízo. Eu vou ficar bem, preciso ficar bem", frisou.

Após o acidente, Rico contou que precisaria desembolsar R$ 20 mil para consertar o carro e pediu ajuda aos seguidores. "Vou colocar o pix aqui, se cada um der um real…".

Momentos depois, ele contou que o pedido de ajuda foi uma brincadeira. "Galera fez pix pra mim. E eu jamais vou pegar esse dinheiro para pagar o conserto do meu carro. Vou fazer um levantamento de quanto vocês mandaram e eu vou comprar tudo de cesta básica e vou doar na minha cidade. Graças a Deus eu trabalho e tenho condições de consertar o meu carro".