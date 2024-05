Rival de Davi no BBB, Yasmin Brunet sai em defesa de Mani Rego | A TARDE

Uma das principais rivais de Davi durante o Big Brother Brasil, Yasmin Brunet se manifestou neste sábado, 20, sobre o término do relacionamento do baiano com Mani Rego.

"Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado", iniciou Mani.

Nos comentários, entre as milhares de mensagens de apoio, uma chamou a atenção: a de Yasmin Brunet.

Com a notícia do término, a modelo passou a seguir Mani e comentou um coração no comunicado compartilhado pela cozinheira.

Quando Yasmin foi eliminada, Mani também saiu em defesa da modelo. "É importante que tenhamos a oportunidade de rever as novas ações", disse ela em entrevista à Quem.

Outros famosos também declararam apoio para Mani. Confira.