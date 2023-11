Robyssão é acusado de "calote" milionário e envolvimento com agiotas | A TARDE

O cantor Robyssão está sendo acusado pelo empresário Daniel Trindade de um "calote" de mais de R$1 milhão. De acordo com informações que circulam na imprensa baiana, dois processos estão em andamento na justiça desde 2020, após Robyssão romper o contrato com o empresário e concordar em um acordo para pagar a dívida original de R$300 mil.

Daniel Trindade também relatou que o artista penhorou equipamentos da banda com agiotas, o que levou à retomada da carreira de Robyssão. A coluna Sabendo Com Vini entrou em contato com a produção do cantor para obter o posicionamento. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.

*Vinícius Viana é colunista da Sabendo Com Vini.