Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciam gravidez do 2º filho | A TARDE

Um novo bebê a caminho! Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak serão papais de novo. A atriz compartilhou a emocionante notícia em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 27, usando um desenho feito por Nina, sua filha mais velha, retratando a mamãe com uma barriguinha.

"12 anos juntos. Éramos 2 e no início da jornada. Agora somos 4 e um novo começo se apresenta. Dar à luz a uma criança é, em parte, uma manifestação do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele vem o desejo de ver esse transbordar florescer. Foi uma decisão ponderada e profundamente desejada. Seguiremos cuidando do nosso íntimo, preservando nossa privacidade", compartilhou Mel.

Em seguida, ela refletiu sobre a maternidade como um desafio profundo e especial. "Mal posso esperar para testemunhar outra infância preenchendo os espaços de nossa casa e crescendo", acrescentou.

Rodrigo Santoro, o futuro papai, também celebrou a notícia com palavras carregadas de emoção. "Vamos trilhar juntos nossos caminhos, recomeçando a cada dia, ampliando esse amor que não cessa de crescer", expressou o ator, conhecido recentemente por seu papel na terceira temporada de "Bom dia, Verônica", da Netflix.

Nos comentários, amigos famosos, fãs e internautas se uniram para parabenizar o casal pela novidade. "Que lindeza! Que desenho mais encantador! Que alegria", disse Fernanda Rodrigues.

"Parabéns! Que haja saúde e muitas felicidades", desejou Eriberto Leão.

Confira o post