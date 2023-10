Roque, assistente de Silvio Santos, é internado às pressas em SP | A TARDE

Assistente e braço direito de Silvio Santos, Gonçalo Roque, 86, foi internado às pressas nesta terça-feira, 3, no Hospital Luiz Itaim, em São Paulo, após desmaiar em casa.

Sua esposa, Janilda Nogueira, compartilhou uma foto dele e afirmou estar preocupada com a saúde do marido.

“Maria, passe na frente e proteja o Roque. Faça com que os exames dele estejam todos normais. E pare de nos assustar”, escreveu.

Em 2017, Roque foi diagnosticado com hidrocefalia e passou por cirurgia para o implante de uma válvula na cabeça. Em fevereiro deste ano ele caiu na rampa do condomínio onde mora e adquiriu infecção no braço.