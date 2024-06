Rosiane Pinheiro relembra briga com Carla Perez: 'Teve raiva de mim'

Rosiane Pinheiro e Carla Perez - Foto: Reprodução

Mais de 25 anos depois, Rosiane Pinheiro relembrou uma briga que teve com Carla Perez. A rixa aconteceu após a morena tornar-se musa do hit "Raimunda", da Gang do Samba.

“Eu passei essa questão da rivalidade através de um jornal. Logo quando eu comecei a dançar com a Gang [do Samba], a gente foi para São Paulo, lá na Avenida Paulista, para dançar, aparecer legal e publicaram [uma manchete]: ‘Rosiane Pinheiro diz que chegou para desbancar Carla Perez'”, relembrou em entrevista ao iBahia.

A situação chateou Carla. “Na época ela ficou diferente, com raiva de mim, eu acho que ela acreditou, mas nunca saiu isso da minha boca, nem da banda. Nunca existiu”, relatou.

Após a intriga, as duas se encontraram para aparar as arestas. “A gente se encontrou em um show e conversamos. Ela é muito espontânea e disse que na hora ficou com raiva, mas depois disse que alguns veículos [da imprensa] fazem isso mesmo. Tem gente que cria coisas para que haja essas brigas e isso até desvincula a amizade, cria uma inimizade, eu não entendo o motivo disso”, detalhou.