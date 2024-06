Rosiane Pinheiro revela histórico de abusos: "Vivi cárcere privado" | A TARDE

Rosiane Pinheiro, de 49 anos, musa do pagode baiano, revelou ter um histórico de relacionamentos abusivos. A ex-dançarina contou ao Portal iBahia que chegou a viver em "cárcere privado" e só podia visitar quem o ex-companheiro queria. Ela também não tinha acesso às contas bancárias em nome dela.

Sem revelar a identidade do abusador, ela deu detalhes. "Eu não podia visitar ninguém, só quem ele permitisse. Não podia nada, todos os meus cartões ficavam com ele. Nunca contei porque a gente tem medo de abrir a boca e falar. Tem coisas que nunca falei, porque acaba passando de ridícula".

A ex-dançarina afirmou que seu ex-companheiro não a deixava publicar fotos nas redes sociais quando usava biquíni.

Entre 2012 e 2016, Rosiane Pinheiro atuou como repórter de uma emissora de televisão em Salvador. Segundo ela, durante o período, o companheiro a levava até a empresa e esperava ela acabar de trabalhar no estacionamento, para levá-la de volta para casa.

Roseane chegou a acionar o ex-companheiro na Justiça, mas perdeu a causa por falta de apoio de testemunhas. "Eu o botei na Justiça e ainda perdi, porque minhas testemunhas não foram por medo. Cheguei a pedir medida protetiva".

Após todas as decepções, a ex-dançarina está solteira há pouco mais de dois anos, e revelou que não acredita mais no "amor verdadeiro". "Já quiseram me podar: 'para de dar risada alto, se comporte, não coma muito'. Tentaram tomar tudo meu: casa, carro. Vivi vários relacionamentos abusivos, de tipos diferente, estou há muito tempo sozinha, não consigo acreditar no amor", assumiu.

"Quando alguém fala o que já ouvi antes, penso: 'No início todo mundo faz as mesmas coisas. Depois todo mundo deixa a máscara cair", completou.

