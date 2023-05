Rumores apontam para fim do casal Larissa e Fred do BBB 23

Ao que tudo indica a relação entre Fred e Larissa, que se iniciou no BBB 23, deu uma esfriada após o fim do reality. O romance dos dois, que foi bem aceito e aclamado por parte da torcida, não estaria mais tão quente como no início. Segundo as informações do jornal Extra, trazidas a público nesta terça-feira (23), o casal já não está tão próximo como antes. Nós últimos dias não há nenhuma publicação do casal junto nas redes sociais, o que levantou ainda mais as especulações da web. Será que acabou?

Uma fonte bem próxima a Fred afirma que o influencer está com outros planos e não pretender ter um relacionamento sério no momento. “Ele está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança, não, porque Fred não quer namorar”, afirmou.

Vale lembrar que eles não assumiram oficialmente a relação quando saíram do reality e apenas estiveram juntos em algumas programações. Durante a passagem pelo reality, Fred ressaltou que seu relacionamento com sua ex, Bianca Andrade, acabou por conta de mentiras da web, o que pode agora está motivando o casal a não aparecer tanto nos últimos tempos nas redes sociais.