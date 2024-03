Sabrina Sato e Nicolas Prattes surgem juntos e confirmam romance | A TARDE

Após vários rumores, Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmaram que estão vivendo um romance ao surgirem juntos em uma viagem nesta quinta-feira, 29.

Sato compartilhou uma paisagem natural e em seguida mostrou Prattes sem camisa, que riu. Ele republicou o vídeo e também fez um registro da apresentadora.

A trilha sonora escolhida por Sabrina foi a música Cigana, de Ludmilla com Delacruz. "Me deixa sem ar. Me faz viajar, te arrepiar. Sobe a montanha que no pico você me conquista".

Confira os posts.