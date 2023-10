Safadão tem crise de ansiedade ao retomar shows: "Não estou 100%" | A TARDE

O cantor Wesley Safadão desabafou nas redes sociais sobre as crises de ansiedade que vem enfrentando após retornar aos palcos. Nos stories do Instagram, o artista de forró detalhou na terça-feira, 03, seu atual estado de saúde e contou quais são os gatilhos durante os shows.

"Iniciei com uma das perguntas que eu mais recebi: 'Você está bem mesmo? Se eu disser para vocês que eu estou 100%, eu estou mentindo. É um processo, mas eu não queria ficar tanto tempo longe dos palcos, como foi indicado, dois, três meses", iniciou Wesley Safadão.



Em seguida, o cantor revelou dois gatilhos existentes em seu trabalho. "Dentro do carro e dentro do avião são dois lugares que têm me incomodado muito, tem hora que eu peço para parar o carro para eu dar uma respirada. São gatilhos que existem", contou.



Safadão relatou que retirou alguns shows de sua agenda. "Eu quero dizer para vocês que a volta agora dos shows, eu sentei com o meu irmão e dei uma modificada na agenda. Alguns shows nós tivemos que retirar da agenda por causa da logística, é um período que não tem como extrapolar muito", explicou.



Por fim, Wesley Safadão falou sobre o esgotamento e contou detalhes de como a crise afeta sua vida. "Também achava que era frescura, achava que nunca iria acontecer comigo. Já tive outros desafios, mas a crise de ansiedade e esse esgotamento são muito ruins. Agora mesmo, depois do almoço, não me senti bem, estava brincando, de uma hora para outra não me senti bem. Tive que deitar. Agora, graças a Deus, estou bem. É um processo. Não estou 100%, mas, pela honra e glória do Senhor, eu vou ficar", finalizou.