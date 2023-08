Saiba doença que causou inchaços e fez Joelma pausar carreira

A doença que fez com que a cantora Joelma apresentasse constantes inchaços e anunciasse uma pausa na carreira foi divulgada. No sábado, 22, a cantora passou mal em um show e a equipe anunciou o cancelamento das outras apresentações.

O motivo é que a paraense foi diagnosticada com sinusite bacteriana. Segundo o colunista Leo Dias, amigos próximos relataram que a cantora está internada em um hospital de Recife.

No sábado, 29, ela já havia dito que estava hospitalizada. "Os dias de descanso foram maravilhosos, mas agora vou para o hospital cuidar da saúde 100%, fazer todos meus exames e seguir todas as recomendações. Quero agradecer muitão as orações de vocês, amo cada um!", escreveu.

A sinusite bacteriana é uma inflamação dos seios da face causada por uma infecção bacteriana. Os seios da face são cavidades cheias de ar localizadas nos ossos do crânio, ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. Quando ocorre uma infecção bacteriana nesses seios, pode causar sintomas como dor facial, congestão nasal, secreção espessa, dor de cabeça e febre.