Saiba o valor da mansão alugada por Davi na Bahia | A TARDE

Após retornar para a Bahia, o vencedor do BBB 24, Davi Brito, escolheu o litoral norte para descansar com a família. A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, descobriu com exclusividade que o mais novo milionário do pedaço está hospedado em uma mansão luxuosa em Barra do Jacuípe, na costa do município de Camaçari, onde o aluguel mensal é de R$ 35 mil.

Segundo informações enviadas por uma fonte para nossa equipe, o imóvel foi alugado há menos de 15 dias pela equipe de Davi Brito. O aluguel para o fim de semana (de sexta a domingo) está custando R$ 3 mil. Além disso, dividindo o valor do aluguel mensal por 30 dias, o locatário desembolsará em torno de R$ 1.170 por dia.

Detalhes do imóvel de luxo

Com capacidade para até 15 pessoas, a propriedade, bem decorada, dispõe de 3 quartos climatizados, sala, cozinha e banheiros, além de uma área gourmet moderna com balcão de granito. Além disso, o brother está desfrutando de uma piscina, acompanhada de uma bela cascata, tudo isso dentro de um condomínio de luxo, com segurança privada, próximo à praia.