Saiba quanto Andressa Urach cobra por programa em casa noturna

A modelo Andressa Urach que ganhado bastante dinheiro como garota de programa. Ela surpreendeu ao revelar que cobra R$ 15 mil por uma hora de sexo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o valor não é esse.

De acordo com informações da jornalista, Urach tem faturado um bom dinheiro com seu programa na Boate Gruta Azul. Contudo, o preço é bem mais baixo do que o revelado por ela. Andressa cobra, na verdade, R$ 3 mil pelo sexo. Esse valor, inclusive, seria o teto máximo.

Ainda segundo a colunista, das garotas de programa do local, Urach é a que mais ganha dinheiro. Enquanto ela cobra R$ 3 mil, as outras meninas recebem “apenas” R$ 500. O motivo dessa diferença é que a influenciadora digital ajuda a divulgar a casa, o que acaba fazendo toda a diferença.

Em uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que desde os 21 anos aprendeu a ganhar dinheiro em troca de sexo. “Eu aprendi desde os 21 anos a ganhar dinheiro em troca de sexo. Eu tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando”, disse.