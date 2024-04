Saiba quem é Gilson de Oliveira, pivô do divórcio de Belo e Gracyanne | A TARDE

Após vir à tona a notícia do término do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, que já teria ocorrido há oito meses, a influenciadora admitiu, segundo o Portal Leo Dias, ter traído o cantor.

A musa fitness explicou que quando o envolvimento com Gilson aconteceu, a relação com o cantor já estava com uma crise bem agravada.

Ela contou ainda que não está mais com o personal em questão. "Não estou [com o rapaz/amante], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar", disse.

“Hoje estou sozinha. Uma separação não é fácil. Um casal precisa de privacidade, a gente se distanciou demais”, contou Gracyanne.

O rapaz, segundo a revista Quem, seria Gilson de Oliveira, personal trainer com quem Gracyanne já havia feito alguns treinos e compartilhado nas redes sociais.

Com a viralização, Gilson viu seu número de seguidores disparar e saltar de 3 mil para mais de 18 mil.

Em suas redes sociais ele promete reconstruir autoestima e confiança com seus serviços oferecidos de consultoria online, emagrecimento, treino de força e saúde.

Estreante em eventos de fisiculturismo, ele venceu neste ano um campeonato do meio a modalidade Overall na categoria Mens’s Physique Hard.

Em janeiro ele compartilhou um treino com Gracyanne: “Treinão de ombro com a melhor, Gracyanne Barbosa! Só ela não faz cara de desespero".

Gilson e Gracyanne estiveram também no Arnold Sport Festival, evento voltado para atletas. Na ocasião, Gilson compartilhou registros do local no mesmo dia em que Gracyanne marcou presença e palestrou para os convidados.

