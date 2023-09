Saiba quem é Távila Gomes, mãe do primeiro filho do Luva de Pedreiro

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, e a namorada Távila Gomes serão pais de um menino. O anúncio foi feito no último domingo, 3, em um chá revelação, em um condomínio de luxo em Recife.

O nome da criança será Cristiano Ronaldo, em homenagem ao jogador de Portugal, de quem o é fã. "Pronto, falei! Eu vou ser pai, meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet, porque é só polêmico. Era para eu falar em um momento especial, mas o pessoal estraga as coisas das pessoas, só para colocar o cara em polêmicas e mentiras", disse Luva de Pedreiro nas redes sociais.

Luva de Pedreiro e a bióloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco (EFPE) estão juntos há alguns anos, mas optaram por manter o relacionamento discreto. O influenciador compartilhava nas redes sociais apenas publicações relacionadas a seus trabalhos.

Távila compartilhou alguns registros românticos de casal. “Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo, ainda bem que eu te encontrei para corrigir o passado”, escreveu em uma das redes sociais, em referência a música Saturno, do rapper Bin. No entanto, agora, as redes sociais de Távila estão sem fotos no feed.