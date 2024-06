Saiba se algum ex-integrante do BBB 24 vai para A Fazenda | A TARDE

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 16 estreia em setembro na Record TV. Apesar das especulações sobre os participantes desta edição, o que se pode contar é que nenhum dos concorrentes da última edição do BBB chamou a atenção da alta direção.

Após a Globo ter dispensado boa parte dos pipocas do BBB24 nos últimos dias, surgiram muitos rumores na web. No entanto, segundo o portal LeoDias, nenhum deles atendeu aos requisitos para se tornar um peão.

A única participante que agrada a produção de A Fazenda é a pipoca Fernanda Bande, mas a loba, como ficou conhecida no BBB, continua com contrato válido com a Globo.

A notícia agitou a web e, nas redes sociais, o assunto tornou-se bastante comentado: “A maior do BBB24”, disse um fã da loba.

Nem todos ficaram satisfeitos com o interesse por Fernanda. Comentou um internauta: “Fernanda deu um show de preconceito e desequilíbrio. A sorte dela é ser branca.” Teve quem aproveitou o momento para disseminar o deboche: “Primeira vez que vejo alguém que não sai da cama ficar famosa”.

