Sandy e Lucas falam pela 1ª vez sobre separação: A gente se ama muito | A TARDE

Sandy e Lucas Lima participaram do programa Altas Horas, da TV Globo, neste sábado,30, e falaram pela primeira vez sobre o fim do relacionamento de 24 anos. Durante a edição, Sandy disse que eles seguem se amando e sendo melhores amigos.

"Não é uma coisa fácil, todo mundo não sabe se portar, é esquisito. Mas existe uma amizade, uma intimidade, amor de 24 anos, isso nunca vai mudar. A gente se ama muito, nós somos melhores amigos e continuaremos a ser", afirmou.



Já Lucas destacou que o momento em que ambos tomaram a decisão foi importante para que não surgissem brigas no futuro.



"Isso que a gente está passando não é incomum, muita gente sente, mas é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento em um lugar assim. Geralmente, as pessoas acabam precisando levar e desgastar o relacionamento até o momento de uma raiva, briga e usar isso como combustível para tomar essa decisão."

O programa, gravado na última terça-feira,26, teve a presença de muitos fãs na plateia e membros de fã-clubes da cantora, que relataram, nas redes sociais, os bastidores da gravação.



Sandy e Lucas, que têm uma relação próxima de amizade com o apresentador Serginho Groisman, falaram abertamente sobre o fim do casamento no programa. Os músicos cantaram juntos "Areia", que foi composta por eles, e disseram que a decisão sobre separar foi tomada há um mês.



Eles acumulam no currículo uma série de composições, álbuns e arranjos feitos em conjunto, dentre eles sucessos como a faixa “Me Espera”, gravada com Tiago Iorc, e o álbum mais recente da cantora, “Nós, Voz, Eles”, lançado em 2018.



Sandy e Lucas Lima compuseram juntos, por exemplo, a canção “Abri Os Olhos”, interpretada pela cantora ao lado do irmão. Outros hits feitos pelo ex-casal incluem “Pés Cansados”; “Quem Eu Sou”, música do primeiro álbum de estúdio solo da cantora; e “Areia”.



O casal tem um filho chamado Theo, de 9 anos. Os dois iniciaram o romance quando ainda eram adolescentes e tiveram algumas idas e vindas. O casamento aconteceu em 2008 em uma cerimônia em Campinas (SP).