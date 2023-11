Sandy e Lucas Lima desistem de divórcio e reatam casamento | A TARDE

Cerca de dois meses após terem anunciado publicamente o término de sua relação de 24 anos, sendo 15 deles de casamento e pais do pequeno Théo, de 9 anos, Lucas e Sandy surpreenderam ao não formalizar o divórcio.

O anúncio inicial, feito em setembro passado por meio de um comunicado nas redes sociais e detalhado no programa 'Altas Horas' por Serginho Groissman na Globo, pegou todos de surpresa.

Contrariando a expectativa de um afastamento após o término, o casal passou a ser visto frequentemente em público, inclusive durante uma turnê de shows de Sandy na Europa. Em um dos episódios, mesmo com quartos de hotel separados reservados pela produção, os dois foram flagrados saindo no mesmo quarto.

Após a turnê, Lucas acompanhou Sandy no retorno a São Paulo e dirigiu-se à casa dela em Campinas, no interior do estado. Eles foram flagrados em momentos descontraídos, como um passeio ao cinema com a família de Sandy, onde ela teria ido prestigiar o trabalho de dublagem do ex-marido.

Segundo a Coluna do Sodré do Correio Braziliense, durante esse período de aparente reconciliação, o casal contou com o auxílio de um coach de relacionamentos vinculado à religião, que viajou junto com eles para auxiliar na superação da crise conjugal que parecia irreversível.

Apesar dos sinais de uma possível reconciliação, fontes próximas à família de Sandy afirmam que, até o momento, não houve formalização do divórcio. O anúncio oficial da decisão, no entanto, ainda não foi feito.