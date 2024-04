Sandy se depara com nude de Júnior e se espanta: "Que é isso?" | A TARDE

Sandy ficou surpresa ao ver uma imagem do irmão, Júnior, completamente nu. Para lançar “Seus Planos”, primeiro single de seu álbum “SOLO – Volume 2”, o artista compartilhou um trecho do clipe em que aparece totalmente nu.

A música estará disponível nas plataformas digitais à meia-noite do dia 11 de abril, quando ele completa 40 anos de idade. Já o clipe será lançado no YouTube no mesmo dia, mas às 12h.

A imagem causou alvoroço entre fãs e internautas. "Você sempre entregando muito mais do que promete!", comentou um. "Não Junior!!! Não estávamos preparados para isso as 10 da manhã!", disse outra.

A irmã do artista, Sandy, também se espantou ao ver a ex dupla sem roupa. "Queéessoooo!!!", escreveu.

A publicação, no entanto, ficou alguns minutos no perfil do cantor e foi removida.

Confira a imagem.