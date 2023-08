Segundo filho de Rihanna e A$AP nasceu no início de agosto, diz site

O segundo filho de Rihanna e A$AP Rock já teria nascido no dia 3 de agosto em Los Angeles. Até o momento, o casal não divulgou o nascimento da criança.

Também não foi divulgado se é um menino ou uma menina, mas, ainda segundo a publicação, o nome escolhido também começa com a letra 'R'.

No início de agosto, o site 'Media Take Out' havia noticiado o nascimento, mas as fontes do site diziam ser uma menina.

Se confirmado, esta não seria a primeira vez que o casal toma atitude similar. O primeiro filho foi mantido em segredo e só foi divulgado após sete meses.