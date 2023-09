Segundo filho de Rihanna tem nome revelado

No mês de agosto, a cantora Rihanna deu à luz a um menino, fruto do seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Mas a artista e o marido decidiram manter o nome da criança em segredo. No entanto, pouco mais de um mês após um parto, a informação acabou vazando.

Segundo o portal The Blast, que teve acesso à certidão de nascimento do filho da cantora, o garoto se chama Riot Rose Myers. Em inglês, o nome do bebê significa “rebelião”.

A palavra também é uma música de A$AP Rocky ao lado de Pharrel Williams. Rihanna e o rapper já tem RZA Athelson, de 1 ano de idade.