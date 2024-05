Sem Davi, pai do campeão do BBB comemora aniversário ao lado de Mani | A TARDE

Separados desde o fim do BBB 24, Mani Reggo e Davi Brito continuam com um elo de ligação: Demerval de Brito. Para quem não sabe, o pai do campeão do reality show mora com a empreendedora desde que o filho entrou no programa e possuem uma boa relação, ao ponto de permanecer no lar de Mani mesmo com o fim do namoro dela com o ex-motorista de aplicativo. Porém, a história que parecia estar bem resolvida ganhou um novo capítulo na noite desta terça-feira, 23, data de aniversário de Demerval.

O pastor evangélico ganhou um bolo especial de Mani Reggo e celebrou mais um ano de vida ao lado da ex-nora e dos familiares dela, sem a presença de nenhum dos membros da família Brito. Inclusive, nem Davi e nem Raquel Brito publicaram mensagens de felicitações para o pai, aumentando entre os internautas os burburinhos de que eles se desentenderam após o fim Big Brother e Demerval teria ficado a favor da vendedora de lanches.

Apesar dos rumores, a irmã de Davi Brito já havia dito publicamente que ela e o vencedor do programa não estavam de mal com o pai. "Desde o início que Davi entrou na casa, ele [o pai] já morava com ela [Mani]. Não foi algo que decidiram depois que Davi saiu", explicou em entrevista ao Gshow.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o motivo de Demerval de Brito ter ido morar com Mani Reggo foi para garantir a própria segurança diante do sucesso do filho, já que ele morava em uma área marcada pelo tráfico de drogas e temeu sofrer algum tipo de sequestro ou roubo. Ele também pediu demissão do trabalho, pois trabalhava em um supermercado popular do bairro de Cajazeiras, em Salvador.