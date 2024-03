Sem paciência! Pedro Scooby rebate internautas sobre sua paternidade | A TARDE

Dom, filho mais velho de Pedro Scooby e Luana Piovani, vai morar com o surfista a partir deste ano. Com toda a repercussão em torno do assunto, o ex-BBB perdeu a paciência, na sexta-feira,23, com os internautas que estavam opinando sobre o tema.

Tudo veio à tona após Piovani revelar, durante participação em um podcast, sobre a decisão de deixar o filho ir morar com o pai. "Ela tá certa, ficar com o pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia", disparou um internauta.

Sem paciência, Scooby não comeu ‘reggae’ e relembrou que os filhos já moraram com ele. "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!!!", rebateu.