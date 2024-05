Separada de Belo, Gracyanne cria perfil no Onlyfans: "Agora posso" | A TARDE

Separada de Belo após um casamento de 16 anos, Gracyanne Barbosa vai criar um perfil na plataforma de conteúdos adultos, Onlyfans.

Segundo a musa fitness, este era um desejo antigo, mas não realizado em respeito à preferência do cantor.

"Agora eu posso fazer isso, e eu vou mesmo precisar. Mas ainda não tenho nada pronto, precisarei produzir", disse ela em entrevista ao colunista Lucas Pasin.

Ela pontuou ainda que a questão financeira também foi levada em consideração. "Dinheiro é uma questão que sempre me preocupou. A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar".

Gracyanne pontuou que o artista a impedia de aderir à plataforma. "O Belo não deixava. E eu respeitei. Agora posso".

Gracyanne afirmou que este era um pedido antigo de fãs.

"Tem muita coisa lá que não é só nudez, e eu curto. Coisas que não posso postar no Instagram. Tipo poses mais ousadas no pole dance. Tenho um público dos EUA que pede muito. 30% do meu público é americano".

