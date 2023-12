Será? Fãs suspeitam que Beyoncé já está no Brasil e vem a Salvador | A TARDE

Se Beyoncé não passou pelo Brasil durante a turnê musical, a cantora deve vir a Salvador, ao menos para o lançamento do seu filme, 'Renaissance: a Film by Beyoncé', este já confirmado para acontecer na capital baiana nesta quinta-feira, 21. É o que acreditam os fãs da artista norte-americana.

Nas redes sociais, os internautas especulam - e acreditam - que a mãe de Blue Ivy está no Brasil e virá para a capital baiana. Entre as apostas, há quem diga que a Queen B. primeiro vai ao Maracanã assistir a "rainha da Bahia, Ivete Sangalo, e, em seguida, virá a Salvador para a festa de lançamento do Renaissance.

Vale lembrar que eventos de lançamentos de filmes e produções audiovisuais costumam contar com a presença de ao menos parte do elenco. Como Beyoncé é a personagem principal, é de se esperar, de fato, sua presença.

Para deixar os fãs ainda mais em polvorosa, o cabelereiro da artista, Neal Farinah, compartilhou uma foto em um ambiente não identificado, aparentemente praiano, repleto de folhas. O Portal A TARDE questionou Neal sobre seu paradeiro e aguarda resposta.

Segundo a coluna Sabendo Com Vini, do Portal Massa!, a produção da cantora não entrou em contato com o Fasano Hotel, com o Fera Palace Hotel ou com a Senzala do Barro Preto, apontados como possíveis espaços para a premiê do filme. Também foi descartada a realização de um jantar para convidados na região da Avenida Contorno.



Um internauta chegou a brincar dizendo que a cantora chegou em Salvador, mas ficou irritada ao ver o clima chuvoso.

Outro internauta compartilhou uma imagem de Beyoncé comendo acarajé no meio do Pelourinho. Aos desavisados, vale pontuar que a imagem é uma montagem.



O perfil de um fã, por sua vez, ligou os pontos com a foto do cabeleleiro da artista e cravou: ela está entre nós. Há quem garanta que ele está em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia.

Até uma foto-flagra saindo de um aeroporto foi apontado como prova de que a rainha do pop internacional estaria em Salvador. A imagem, entretanto, é de maio, e foi tirada em Edimburgo, capital da Escócia, onde a cantora realizaria um show da Renaissance World Tour.



Apesar das especulações e expectativas, vale pontuar que a presença da Queen Bey na capital baiana ainda não foi confirmada.